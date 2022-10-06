Жителю Кубани назначили 180 часов обязательных работ за ложный донос

Мужчина признал вину частично Фото из архива КП

Жителя Кубани осудили за ложный донос. Мужчине назначили 180 часов обязательных работ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В ноябре 2021 года Илья Гонтарев из Новопокровского района выступал ответчиком по гражданскому делу о взыскании долга по кредитному договору более чем на 85 тысяч рублей. На заседании мужчина не признал требования истца погасить долг. После этого он сообщил, что вовсе не брал кредит в банке и не заключал договор.

Спустя два месяца Гонтарев написал заявление в полицию. Кроме того, он сообщил, что хочет привлечь к ответственности неизвестного человека. Он, по словам мужчины, в 2019 году под именем подсудимого заключил с банком договор на кредитную карту с лимитом в 71 тысячу рублей и потратил эти деньги.

- Проведенная проверка подтвердила факт пользования Гонтаревым кредитным счетом и показала, что сведения, изложенные им, являются ложными, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде мужчина признал вину частично. Ему назначили 180 часов обязательных работ. Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителю Тихорецка дали 3,5 года тюрьмы за ложное сообщение о минировании вокзала. Мужчина обжаловал приговор, но суд оставил его без изменений.