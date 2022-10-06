Местные жители Сочи спасли лабрадора из канализационного люка

У собаки не было никаких повреждений. Фото: соцсети

В Адлерском районе Сочи на улице Аэрофлотской около 00:30 местная жительница услышала лай собаки. Звук был очень приглушенным и как будто доносился из-под земли. Тогда женщина решила идти на лай.

- Полезла смотреть в кусты, но из-за свалки не смогла сразу увидеть открытый люк, только когда пес опять начал лаять, я увидела его. Пришёл муж, залез в люк, там оказался взрослый лабрадор, - рассказывает местная жительница.

Собака была очень напугана. Совместными усилиями супруги смогли помочь лабрадору вылезти из канализационного люка. К счастью, у собаки не было никаких повреждений. Муж с женой накормили пса и отпустили.