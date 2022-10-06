Более тысячи детей родились с помощью ЭКО на Кубани в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более тысячи детей родились с помощью ЭКО на Кубани в 2022 году. Такую статистику озвучили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в крае лечение методом экстракорпорального оплодотворения провели для 1965 женщин. На учет в консультации встали 924 жительницы.

- За 9 месяцев 2022 года благодаря процедуре родилось более тысячи детей, в том числе 76 двоен и одна тройня, - отметили в краевом минздраве.

Метод ЭКО и его этапы проводят по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Уточняется, что к концу 2024 года в регионе планируют помочь стать родителями 12 тысячам семей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае с начала 2022 года родилось более 40 тысяч детей. В том числе 453 семьи стали родителями двойняшек, а еще четыре – тройняшек.