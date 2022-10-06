Адыгея представила более 600 товаров на агропромышленной выставке в Московской области

Адыгея традиционно представляет на выставке свою лучшую продукцию, включая брендовые товары. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Адыгея представила более 600 товаров на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Мероприятие проводится в Московской области.

- Адыгея традиционно представляет на выставке свою лучшую продукцию, включая брендовые товары. К ним относятся адыгейские сыр, чай и соль, а также молочная и кондитерская продукция, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыба и икра, фрукты и овощи, - рассказал глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», экспозиция региона заняла около 100 квадратных метров. Участие в ней приняли как крупные республиканские предприятия, так и малые.