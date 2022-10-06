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Общество6 октября 2022 9:45

Первенство по волейболу среди ветеранов прошло в Майкопе

В соревнованиях поучаствовали шесть команд
Валерия ГОДОВНИКОВА
Первенство среди ветеранов проводится в Адыгее второй год подряд. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Первенство среди ветеранов проводится в Адыгее второй год подряд. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Первенство по волейболу среди ветеранов прошло в Майкопе. Соревнование провели в честь 100-летия государственности Адыгеи.

- По итогам соревнований среди женских команд лучшей стала команда «АГУ-ветеран». На втором месте - «Виктория», - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Среди мужчин первое место также завоевали спортсмены сборной «АГУ-ветеран», вторыми стали представители команды «МЧС», а на третьем месте - команда «Фишт».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», данный формат соревнований среди ветеранов проводится второй год подряд. В этот раз участие приняли шесть команд.