На Кубани объяснили мобилизацию 33-летнего выпускника военной кафедры Фото из архива КП

На Кубани объяснили мобилизацию 33-летнего выпускника военной кафедры. Как сообщили в краевом оперативном штабе, краснодарец Евгений Журба проходит по всем требованиям призыва.

По данным военного комиссариата Западного и Прикубанского округов города, Евгения призвали на службу и направили в военную часть, так как он – лейтенант запаса. Краснодарец прошел обучение на военной кафедре в вузе, но это не считается правом на отсрочку.

- Отсрочки нет, потому что все выпускники военных кафедр или военных учебных центров заключили договор с Министерством обороны, один экземпляр которого хранится в военном комиссариате, прошли обучение по военно-учетным специальностям, учебные сборы, приведены к военной присяге, сдали итоговую аттестацию, получили воинские звания и зачислены в запас ВС РФ, - объяснили в краевом оперштабе.

Уточняется, что выпускников военных кафедр мобилизуют в зависимости от сопутствующих факторов и необходимости конкретных военно-учетных специальностей.

Так, военно-учетную специальность Евгения не меняли - это отмечено на второй странице военного билета.

- В мобилизационном предписании указана ВУС, по которой лейтенант Журба может быть использован при дальнейшей переподготовке, - сообщили в региональном оперштабе.

А во время отправки Евгений не жаловался на проблемы со здоровьем. В другом случае его отправили бы на медкомиссию для проверки годности к службе.

Напомним, при частичной мобилизации могут призвать выпускников военных вузов, прошедших обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса. Поводом к отсрочке также не считается обучение на военных кафедрах при госвузах, если освоены программы подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов, которые пребывают в запасе ВС РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани объяснили мобилизацию 50-летнего жителя станицы Павловской. Георгий Юртаев проходит по всем требованиям призыва.