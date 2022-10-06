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Общество6 октября 2022 10:25

На Кубани завершены поиски пропавшей в лесу 81-летней женщины

Она не вернулась домой 3 октября
Светлана ОВДЕЙ
Ушедшую в лес женщину искали с 3 октября Фото из архива КП

Ушедшую в лес женщину искали с 3 октября Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшей в лесу 81-летней женщины. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Краснодарского края.

Жительница поселка Псебай Мостовского района днем 3 октября ушла в лес. После этого женщина не вернулась домой и перестала выходить на связь.

Родственники после ожидания и безуспешных попыток связаться с женщиной попросили о помощи в ее поисках. Тут же к семье подключились экстренные службы и волонтеры.

Спустя несколько дней поиски прекратили - пропавшую женщину нашли.

- Найдена, погибла, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.