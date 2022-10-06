В Сочи перекроют дороги из-за фестиваля спорта с 7 по 9 октября

В Сочи будет проходить фестиваль спорта IronStar Sochi. Фото: администрация Сочи

В Сочи будет проходить фестиваль спорта IronStar Sochi. В мероприятии более 5000 спортсменов смогут показать свою физическую подготовку. Участникам придется преодолеть заплывы на открытой воде, велогонки и забеги. Фестиваль спорта будет проходить с 7 по 9 октября. В связи с этим будут перекрыты некоторые участки дороги.

В пятницу, 7 октября, организаторы запланировали забеги для женщин и детей до 12 лет. Также в этот день пройдет заплыв на открытой воде. В субботу, 8 октября, спортсмены будут участвовать в соревнованиях по триатлону.

- А 9 октября состязания по триатлону-спринт и триатлону на длинной дистанции. Они представляют собой последовательное непрерывное прохождение заплыва, велогонки и забега, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

“КП” - Кубань” удалось узнать, где будут перекрыты дороги. Просьба водителей заранее планировать свой маршрут.

8 октября с 6:00 до 18:30 - от нулевого до шестого километра и от шестого километра до 41-го километра (пересечение с улицей Защитников Кавказа).

9 октября с 7:00 до 14:30 - от нулевого до шестого километра. С 7:00 до 11:30 от шестого километра до 14-го километра (развязка Галицыно).

Объезд участков будет организован по федеральной автомобильной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна (старая дорога) на участке от нулевого до 43-го километра.