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Карта Кубани6 октября 2022 10:53

В Новороссийске частично перекроют дороги для Крестного хода 8 октября

Водители не смогут проехать по нескольким улицам с 10:00 до 13:30
Светлана ОВДЕЙ
В Новороссийске 8 октября частично перекроют дороги Фото из архива КП

В Новороссийске 8 октября частично перекроют дороги Фото из архива КП

В Новороссийске частично перекроют дороги для Крестного хода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, водители не смогут проехать по улице Гладкова на участке от Видова до 9 Января, Свободы от улицы 9 Января до улицы Мира, 9 Января от улицы Гладкова до улицы Свободы, Мира от улицы Свободы до улицы Новороссийской Республики.

На время мероприятия также перекроют участок улицы набережной им. Адмирала Серебрякова от улицы Исаева до улицы Суворовской, улицы Куникова от улицы Суворовской до проспекта Ленина, улицы Суворовской от улицы Снайпера Рубахо до улицы Куникова и по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Куникова до улицы Пионерской.

Уточняется, что дороги для всего транспорта будут перекрыты с 10:00 до 13:30.