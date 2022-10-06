Взрывных устройств в учреждениях не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщения о минировании школ в Тимашевском районе Кубани оказались ложными. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в своем telegram-канале.

Утром 6 октября в несколько районных школ, детсадов и администрации поступили сообщения о минировании зданий. Детей и сотрудников начали эвакуировать. А в учреждения, которые получили уведомления, выехали оперативные службы для проверки и поиска возможных взрывных устройств.

- В ходе проведенного обследования никаких опасных взрывчатых веществ найдено не было, все сообщения оказались ложными, - сообщил Андрей Палий.

Напомним, за ложные сообщения о минировании может грозить уголовный срок. Статья УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что оказались ложными сообщения о минировании школ и детсадов Майкопа. При проверке зданий специалисты также не нашли возможных взрывных устройств.