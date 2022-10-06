В Краснодарском крае вырос объем оборота нелегального табака

Доля нелегального табака в стране более 12 %

В Краснодарском крае вырос объем оборота нелегальных сигарет. Его доля по ЮФО составляет более 14 процентов.

- В 2022 году Минпромторг РФ зафиксировал рост доли нелегального оборота табака в Ростовской области (до 40%), Краснодарском крае (до 14,4%), Ставропольском крае (до 17,7%) и значительное снижение в Севастополе (до 3,5%) и Республике Крым (до 8,2%), - сообщает «Коммерсантъ Юг» со ссылкой на замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислава Заславского.

В 2021 году доля оборота суррогата в Краснодарском крае составляла чуть более 10 процентов.

Всего по стране специалисты фиксируют более 12 процентов нелегального табака от общего объема продукции.