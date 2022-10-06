Научная конференция по медицине стартовала на базе Майкопского университета

В конференции примут участие ведущие специалисты России и Адыгеи Фото: Михаил ФРОЛОВ

На базе Майкопского государственного технологического университета проходит научно-практическая конференция по медицине. Мероприятие будет проходить до 9 октября.

- Основная цель конференции - создание кластера современной медицины в Адыгее на основе инновационных технологий, - рассказали в пресс-службе МГТУ. - Ее научная программа посвящена актуальным вопросам гинекологии, урологии, детской нейрохирургии, ортокератологии, фармакологии, онкологии и хирургии.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в конференции примут участие ведущие специалисты России и республики, доктора медицинских наук и профессора. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, есть возможность присоединиться в онлайн-режиме.