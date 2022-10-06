Следователи Кубани организовали проверку после гибели 81-летней женщины в лесу Мостовского района

На теле женщины не было признаков насильственной смерти Фото из архива КП

Следователи организовали проверку после гибели 81-летней женщины в лесу Мостовского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Жительница села Соленое пропала 3 октября. В тот день женщина пошла в лес собирать ягоды. Но ближе к вечеру она не вернулась домой и перестала выходить на связь.

Сын пропавшей пенсионерки, забеспокоившись, обратился за помощью к правоохранителям. Следователи совместно с волонтерами отряда «ЛизаАлерт», полицией и жителями начали поиски пропавшей женщины.

Спустя двое суток, 5 октября, женщину нашли. Тело пенсионерки лежало в лесу почти в трех километрах от поселения. Следователи не нашли на нем признаков насильственной смерти.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан призывают не отпускать пожилых людей и детей одних в лес для сбора ягод и грибов и соблюдать меры безопасности при походе.

- Рекомендуется не отправляться в одиночку, по возможности одеваться по сезону и в одежду ярких цветов, иметь полностью заряженные средства связи, карту или установленные мобильные приложения для определения координат местонахождения. Если вы потерялись, нужно оставаться на месте, не передвигаться по лесу в ночное время, сообщить в службу спасения по номеру 112 и следовать советам оператора, - отметили в ведомстве.