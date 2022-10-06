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Общество6 октября 2022 11:53

Следователи Кубани организовали проверку после гибели 81-летней женщины в лесу Мостовского района

Тело пенсионерки нашли через двое суток после исчезновения
Светлана ОВДЕЙ
На теле женщины не было признаков насильственной смерти Фото из архива КП

На теле женщины не было признаков насильственной смерти Фото из архива КП

Следователи организовали проверку после гибели 81-летней женщины в лесу Мостовского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Жительница села Соленое пропала 3 октября. В тот день женщина пошла в лес собирать ягоды. Но ближе к вечеру она не вернулась домой и перестала выходить на связь.

Сын пропавшей пенсионерки, забеспокоившись, обратился за помощью к правоохранителям. Следователи совместно с волонтерами отряда «ЛизаАлерт», полицией и жителями начали поиски пропавшей женщины.

Спустя двое суток, 5 октября, женщину нашли. Тело пенсионерки лежало в лесу почти в трех километрах от поселения. Следователи не нашли на нем признаков насильственной смерти.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан призывают не отпускать пожилых людей и детей одних в лес для сбора ягод и грибов и соблюдать меры безопасности при походе.

- Рекомендуется не отправляться в одиночку, по возможности одеваться по сезону и в одежду ярких цветов, иметь полностью заряженные средства связи, карту или установленные мобильные приложения для определения координат местонахождения. Если вы потерялись, нужно оставаться на месте, не передвигаться по лесу в ночное время, сообщить в службу спасения по номеру 112 и следовать советам оператора, - отметили в ведомстве.