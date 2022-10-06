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Здоровье6 октября 2022 12:02

На Кубани за сутки выявили 549 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирусом заболели 39 детей
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются пять пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются пять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 549 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 39 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 211 положительных результатов, в Сочи - 39, в Новороссийске - 27, в Тихорецком районе - 24, в Выселковском - 23, в Анапе - 20. 19 пациентов прибавилось в Тимашевском муниципалитете, 16 - в Кореновском, по 14 - в Абинском и Каневском, по 13 – в Красноармейском и Славянском, 11 - в Армавире.

В Ейском районе заболели 10 жителей, в Новокубанском и Северском – по 8, Кавказском, Кущевском и Туапсинском – по 7, в Крымском, Мостовском и Усть-Лабинском – по 6.

- В Динском, Калининском и Лабинском муниципалитетах выявили по 4 новых случая COVID-19, в Белоглинском, Гулькевичском, Отрадненском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском и Успенском и Горячем Ключе - по 3, в Апшеронском районе – 2, в Новопокровском и Темрюкском – по 1.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов. За сутки от осложнений болезни скончались два человека.