На аппаратах ИВЛ остаются пять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 549 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 39 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 211 положительных результатов, в Сочи - 39, в Новороссийске - 27, в Тихорецком районе - 24, в Выселковском - 23, в Анапе - 20. 19 пациентов прибавилось в Тимашевском муниципалитете, 16 - в Кореновском, по 14 - в Абинском и Каневском, по 13 – в Красноармейском и Славянском, 11 - в Армавире.

В Ейском районе заболели 10 жителей, в Новокубанском и Северском – по 8, Кавказском, Кущевском и Туапсинском – по 7, в Крымском, Мостовском и Усть-Лабинском – по 6.

- В Динском, Калининском и Лабинском муниципалитетах выявили по 4 новых случая COVID-19, в Белоглинском, Гулькевичском, Отрадненском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском и Успенском и Горячем Ключе - по 3, в Апшеронском районе – 2, в Новопокровском и Темрюкском – по 1.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов. За сутки от осложнений болезни скончались два человека.