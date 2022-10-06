Море и горы: туристы нашли на Кубани новые места притяжения

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Количество абонентов МегаФона, посетивших Краснодарский край и Республику Адыгея этим летом, выросло в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты оператора, проанализировав обезличенные данные сетевой активности в регионе.

Пик посещений пришелся на август: в этом месяце на юг приехало в 1,5 раза больше людей, чем в июне. Традиционно, наибольшей популярностью пользовались курорты на побережье Черного и Азовского морей. В топе оказались Сочи, Анапа, Геленджик, станицы Голубицкая и Тамань.

Несмотря на закрытые аэропорты в Анапе и Геленджике, турпоток в этих городах увеличился на 18%. Многие россияне в сезоне-2022 выбрали автопутешествия — интернет-трафик на участке трассы М4-"Дон" в Краснодарском крае, а также на дорогах, ведущих к Анапе и Геленджику, был в 2,5 раза больше в сравнении с летом 2021 года.

Интерес вырос не только к пляжному отдыху: в горах количество туристов выросло в два раза. Они выбирали как популярные локации — Эсто-Садок, Лаго-Наки, Даховскую и Мезмай, так и малоизвестные маршруты — Энгельмановы Поляны, Мамедову Щель, Бабук-Аул, Медовеевку, каньон Псахо.

«Краснодарский край уже не первый год становится главным туристическим кластером для всех россиян. Здесь развивается не только классический отдых у моря, но и появляются новые направления, например, растет число поклонников трекинговых маршрутов и экотроп. Для таких путешественников наличие сети — вопрос безопасности. В случае непредвиденных ситуаций мобильная связь поможет сориентироваться на местности или связаться со службами спасения. Поэтому в начале летнего сезона мы запустили десяток базовых станций на горных маршрутах, став единственным оператором, обеспечивающим там связь», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Абоненты активно пользовались в поездках своими гаджетами: совокупный интернет-трафик гостей из других регионов в Краснодарском крае за лето составил почти 57 ПБ, что сравнимо с прослушиванием более 5 млрд музыкальных треков. Свыше 70% трафика пришлось на любителей пляжей, вероятно, отдыхающие в горах предпочли единение с природой и цифровой детокс.