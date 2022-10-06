Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света из-за аварии

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света. Дома жителей нескольких улиц обесточило из-за аварии.

- Причина - повреждение кабельной линии 6-10 кВ ПС «ВК-8». Отключено 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Западной, Светлой, Дружбы. Без блага цивилизации временно остались жители улиц Солнечной, Полевой и Зеленой.

Специалисты уже устраняют поломку. Время восстановления подачи уточняется.