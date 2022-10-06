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Общество6 октября 2022 12:25

Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света. Дома жителей нескольких улиц обесточило из-за аварии.

- Причина - повреждение кабельной линии 6-10 кВ ПС «ВК-8». Отключено 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Западной, Светлой, Дружбы. Без блага цивилизации временно остались жители улиц Солнечной, Полевой и Зеленой.

Специалисты уже устраняют поломку. Время восстановления подачи уточняется.