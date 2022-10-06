Лесной пожар потушили Фото: t.me/krd_klpc

Лесной пожар потушили в районе сафари-парка Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого лесопожарного центра.

Спасатели прибыли на место возгорания в 13:07. Тогда пламя охватило площадь в 0,02 гектара.

- В 13:30 лесной пожар локализован на примерной площади 0,03 гектара, в 15:00 полностью ликвидирован на той же площади, - уточнили в пресс-службе краевого лесопожарного центра.

Спасатели тушили возгорание ранцевыми лесными огнетушителями и пожарными автоцистернами. Всего было задействовано 10 человек и три единицы спецтехники.

- Напоминаем, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону, - отметили в лесопожарном центре.