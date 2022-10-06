Водитель не успел затормозить перед мальчиком Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на электросамокате. Ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 5 октября, на улице Петрозаводской. Ближе к 10:00 здесь на KIA Cerato проезжал 31-летний водитель. В этот момент из-за припаркованного автомобиля в зоне видимости пешеходного перехода на электросамокате выехал 9-летний мальчик. Не успев затормозить, водитель сбил его.

В результате ребенок получил травмы – его госпитализировали с места ДТП.

- Человек на самокате мощностью электродвигателя до 0,25 киловатт относится к пешеходам и должен соблюдать «Обязанности пешеходов» - переходить проезжую часть по пешеходным переходам и при этом катить самокат рядом. Запрещено двигаться по проезжей части при наличии тротуара, - напомнили в ГИБДД региона.

Уточняется, что при движении человека вне населенных пунктов на его одежде должны быть светоотражающие элементы.

- Передвижение на электросамокате мощностью электродвигателя свыше 0,25 киловатт разрешается только при наличии соответствующей водительской категории и исключительно по проезжей части дороги и в мотошлеме, - добавили в ведомстве.