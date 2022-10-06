Ольга и Мария обратились в благотворительный фонд

Жены бойцов кубанского спецназа просят помощи в покупке тепловизоров. Они обратились в краснодарский благотворительный фонд с этой просьбой.

- К нам обратилась группа офицерских жён, которые своими силами пытаются помочь мужьям в зоне СВО, - рассказывает руководитель фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева. - Сбор на один из тепловизоров мы помогли закрыть. Но оборудование - там, на передовой, расходник. Сейчас нужен ещё один. Девушки пытаются собирать своими силами, но сбор идёт медленно. Поэтому мы решили им помочь и с распространением информации.

- Муж был ранен, вернулся из госпиталя, - рассказывает супруга бойца из Краснодара Мария. - Подлечился и снова ушёл. Он просто по духу своему никогда не смог бы стать уклонистом. Я робко пыталась предложить ему остаться, но он твёрдо сказал: «Нет, я нужен там». Он патриот, воин. И теперь я здесь помогаю ему, чем могу. Организовываем сборы, закупаем. Любая посильная помощь будет не лишней.

Девушки создали группу в Телеграм, где ведут сбор и отчитываются обо всем.

Для тех, кто хочет помочь, публикуем контакты: Мария +7-918-024-00-48, Ольга +7-918-645-92-38.