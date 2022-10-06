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Общество6 октября 2022 13:30

На жителя Адыгеи завели дело за незаконную торговлю алкоголем

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
Валерия ГОДОВНИКОВА
Из собственного домовладения мужчина продавал спиртосодержащую продукцию сомнительного качества

Из собственного домовладения мужчина продавал спиртосодержащую продукцию сомнительного качества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жителя Адыгеи завели уголовное дело. Мужчина занимался незаконной продажей алкоголя.

- Установлено, что в Майкопе противозаконной деятельностью занимался 75-летний местный житель. Из собственного домовладения мужчина продавал спиртосодержащую продукцию сомнительного качества, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - При задержании полицейские изъяли аналогичную жидкость.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную торговлю сомнительным алкоголем.