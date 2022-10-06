Кубань вошла в число лидеров по экспорту сельхозпродукции Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Кубань вошла в число лидеров по экспорту сельхозпродукции. Такие данные исследования регионов опубликовал федеральный профильный центр.

При оценке учитываются 22 показателя развития агропромышленного комплекса. В их число входят инвестиционное развитие экспортного потенциала, работа региональных органов управления, господдержка.

Так, по результатам исследования Кубань, Ростовская и Белгородская области вошли в первую группу.

Как отметил губернатор края, санкции и ограничения не влияют на работу региональных производств на внешних рынках. Так, в 2021 году экспорт составил 3,5 миллиарда долларов. А с начала 2022 года показатель превысил 2,3 миллиарда долларов.

- Наши вина, сельхозпродукция становятся более востребованными на мировых торговых площадках, они давно закрепили за собой звание качественных и конкурентоспособных. Край повышает экспортный потенциал как один из основных драйверов развития отрасли, - сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас кубанские сельхозпредприятия поставляют продукцию на Ближний Восток, Закавказье. Ведущими направлениями также остаются Турция, Северная Африка, Индия, Китай. Край успешно экспортирует мясо и молочные товары, кондитерские изделия, вина, подсолнечное, рапсовое и льняное масла.