Золотой голос Аргентины даст концерты на Кубани

Латиноамериканские песни о любви - огненное аргентинское танго, знаменитые мексиканские болеро, светло-лирические народные песни Венесуэлы и страстные песни Сицилии исполнят аргентинский тенор Карлос Д'Онофрио и петербургские музыканты Даниил Рабовский, Владимир Кирасиров, Илья Финкельштейн и Йоель Гонсалес (Куба).

Прозвучат величайшие шедевры Марии Гревер, Ариеля Рамиреса, танго Карлоса Гарделя из кинофильма «Запах женщины», «История любви» Карлоса Альмарана, «Бесаме мучо» Консуэлы Веласкес, «Кисас кисас, кисас» О. Фарреса. Всю палитру музыкальных красок раскроют рояль, гитара, контрабас и кахон - главный персонаж музыки стран Латинской Америки.

Певцу с голосом цвета черного бархата аплодировали в тридцати странах. Артист поет итальянские и неаполитанские канцоны, испанскую сарсуэлу, музыку латиноамериканских композиторов и песни народов мира. В России выступал в Кремлевском дворце съездов, Московском международном доме музыки, в капелле и филармонии Петербурга и других городов. Артист фестивалей «Три века романса» и «Дворцы Петербурга».

Аргентинский певец выступал в Великобритании, Италии, Аргентине, Японии, России, включая главную сцену страны – Кремлевский Дворец Съездов. Первый сольный концерт артиста в России состоялся в 2017 году. С тех пор российская публика горячо принимает артиста, с нетерпением ожидая новых выступлений Карлоса.

В 2009 Карлос стал первым постоянным приглашенным иностранным солистом Мариинского театра. Голос певца высоко оценили Елена Образцова и Александр Сокуров.

Зрителей (6+) ждут:

7 октября в 19.00 – г. Сочи, Зимний театр. Тел. +7 (862) 262-20-06. Билеты по ссылке*

10 октября в 19.00 – г. Краснодар, ЦКЗ. Тел. +7 (861) 262-39-98. Билеты по ссылке*

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