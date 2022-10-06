Завершено расследование уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Майкопа осудят за покушение на убийство. Завершено расследование уголовного дела.

- Установлено, что обвиняемая в августе 2022 года, находясь в своем домовладении в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударила своего супруга кухонным ножом в поясничную область, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», женщину вовремя остановил ее сын, и ей не удалось довести начатое до конца. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, его удалось спасти.