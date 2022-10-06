Число жителей Кубани, уехавших за рубеж в 2022 году, выросло в два раза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число жителей Кубани, уехавших за рубеж в 2022 году, выросло в два раза. Такие данные приводит Краснодарстат.

Так, за период с января по июль из края в другие государства переехали 18 тысяч 449 человек. В прошлом году этот же показатель составил 9 тысяч 328 граждан.

Большая часть жителей, покинувших регион, переехала в страны СНГ – это 17 тысяч 133 человека. Еще 1316 граждан отправились в другие государства.

Тем временем на Кубань из-за рубежа переехали 15 тысяч 729 человек. В прошлом году этот же показатель достигал 16 тысяч 955. Большая часть прибывших в край также из стран СНГ. Показатель составил 14 тысяч 643 человека.

- За январь - июль 2022 года внутрирегиональная миграция уменьшилась по сравнению с январем - июлем 2021 года на 13,5% или на 3,9 тысячи человек. Миграционный прирост населения края по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился на 18 тысяч 193 человека, или в 3,6 раза, - сообщили в Краснодарстате.