Губернатор Кубани проверил сроки строительства и ремонта соцобъектов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани проверил сроки строительства и ремонта соцобъектов. Проводимые в регионе работы обсудили на краевом совещании с заместителями главы и руководителями профильных ведомств.

Так, на заседании рассмотрели строительство коррекционной школы на 400 мест в Краснодаре. Сейчас участок для учреждения передают из муниципальной собственности в краевую. Построить школу планируют к 2026 году.

На госэкспертизе находится проект реабилитационного центра на 450 мест. Он станет первым подобным учреждением на Кубани.

- Качественная медпомощь при серьезных проблемах со здоровьем не может заканчиваться выпиской заболевших после курса лечения. Необходимо как можно скорее начать строительство современного центра, чтобы у жителей были все условия для полноценной реабилитации в крае, - отметил Вениамин Кондратьев.

13 января 2023 года, в День российской печати, в регионе планируют открыть краевой Дом журналистики. Учреждению уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас для Дома докупают немонтируемое оборудование.

В ближайшее время завершат строительство спорткомплексов в Динском и Ейском районах. Работы продолжаются и в Краснодаре, Новороссийске, Кавказском, Мостовском, Славянском, Туапсинском, Тихорецком, Новокубанском и Динском муниципалитетах.

Глава региона поручил проверять работу подрядчиков и не допускать отставания от графика.

- Сегодня страна и край сталкиваются с беспрецедентным санкционным давлением и новыми политическими вызовами. Мы должны быстро реагировать на них, находить верные пути решения проблем при строительстве и реконструкции соцобъектов и помогать муниципальным коллегам. Главная наша задача - своевременно завершить все объекты, которые мы обещали возвести, - отметил губернатор.