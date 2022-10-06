На Кубани утвердили меры поддержки мобилизованных. Фото: www.kubzsk.ru

В Краснодаре утвердили меры поддержки мобилизованных. На внеочередной сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края внесли поправки в законы региона. Это сделано для того, чтобы упростить передачу краевого имущества в федеральную собственность для нужд СВО и мобилизации.

- Исполнительные органы государственной власти наделяются правом передачи из госсобственности края в федеральную собственность на безвозмездной основе имущества, которое составляет казну региона. Такое же право получили краевые госучреждения и унитарные предприятия, - сообщили пресс-службе парламента.

Уточняется, что по согласованию с учредителем или собственником они могут передавать имущество, находящееся в оперативном управлении или хозяйственном ведении.

Благодаря этому исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные учреждения смогут закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроники. Также приборы ночного видения, лекарства, тепловизионные бинокли, автотранспорт.