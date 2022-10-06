Жители Кубани позвонили на горячую линию по вопросам частичной мобилизации более 24 тысяч раз

На Кубани работает горячая линия 122. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Кубани позвонили по вопросам частичной мобилизации на горячую линию более 24 тысяч раз. Она работает с 22 сентября. В среднем операторы за смену обрабатывают около 1 тысячи звонков.

- Горячая линия открыта на базе регионального министерства ГО и ЧС. С маршрутизацией звонков нам помогли специалисты информатизации и связи и краевого департамента, - сообщил начальник управления по сопровождению автоматизированных систем министерства ГО и ЧС Краснодарского края Павел Гагулин.

Среди самых часто задаваемых вопросов – социальные гарантии мобилизованных. Также информация о возрасте людей, которые попадают под мобилизацию и денежные выплаты.

В дневную смену на горячей лини работает от 24 до 28 операторов. Они принимают звонки с 09:00 до 23:00. В ночное время операторов меньше.

На все вопросы отвечают представители 16 органов исполнительной власти края и подведомственных учреждений.