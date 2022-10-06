В Краснодаре работают телефоны рабочей группы. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Телефоны рабочей группы по вопросам проведения частичной мобилизации работают в Краснодаре. Также для представителей малого и среднего бизнеса работает горячая линия.

- Список организаций, бронирующих граждан, которые пребывают в запасе, составляют органы государственной и муниципальной власти. Они обязаны передать данные в организации и военные комиссариаты, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Получить ответы на интересующие вопросы жители города могут, позвонив в военный комиссариат Западного, Прикубанского и Карасунского, Центрального округов Краснодара по телефонам: 8 (861) 220-27-90 и 8 (861) 231-19-18.

Также задать вопросы о частичной мобилизации можно на горячей линии 122.