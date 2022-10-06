В Краснодаре временно отключат светофоры. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре с 7 по 10 октября на пересечении улиц Ставропольской и Павлова отключат светофоры. Электронные регулировщики не будут работать с 10:00. Это необходимо для модернизации существующих светофоров.

- В рамках ремонта улицы Ставропольской заменят опоры, кабельные сети и оборудование. При необходимости, привлекут сотрудников отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД.

Это сделают для обеспечения безопасности движения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что светофоры включат до 16:00 10 октября.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.