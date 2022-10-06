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Происшествия6 октября 2022 18:43

На Кубани разыскивают 40-летнего мужчину, сбежавшего из психбольницы

Он самовольно вышел из учреждения в станице Медведовской
Мария ЧАЛАЯ
40-летний мужчина сбежал из психиатрической больницы.

40-летний мужчина сбежал из психиатрической больницы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани разыскивают 40-летнего мужчину, сбежавшего из психбольницы. Он самовольно вышел из Медведовского психоневрологического интерната.

Мужчина вышел из учреждения в станице Медведовской. Фото: ориентировка.

Мужчина вышел из учреждения в станице Медведовской. Фото: ориентировка.

- Мужчина психически нездоров. Просим сообщить любую информацию о сбежавшем, - сообщается в ориентировке.

Уточняется, что для оповещения о местонахождении 40-летнего мужчины или передачи любой информации, связанной с ним, можно позвонить по телефону: 8-918-446-60-54.