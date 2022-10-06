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Общество6 октября 2022 20:04

В военной части Майкопа за два дня поженили 33 пары

Выездную регистрацию провели для мобилизованных
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее провели бракосочетание для мобилизованных. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Адыгее провели бракосочетание для мобилизованных. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В военной части Майкопа за два дня поженили 33 пары. Выездную регистрацию для мобилизованных провели впервые.

- На территории военной части 3 октября зарегистрированы браки у 31-й пары. Два брака узаконили 4 октября, прям перед отъездом призывников к месту прохождения службы, - сообщили в Управлении ЗАГС РА.

Уточняется, что организаторы попытались сохранить торжественную обстановку, чтобы у молодых остались теплые воспоминания.

Выездная регистрация прошла при поддержке администрации Майкопа и военного комиссариата города.