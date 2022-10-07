В Краснодаре 4 участника победили в конкурсе «Деньги – не игрушка»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре четыре подростка победили в конкурсе «Деньги – не игрушка». Всего участвовало 800 ребят из образовательных и художественных школ. Также работы отправляли студенты вузов, колледжей и техникумов края.

- Этот конкурс отмечается тем, что в нем сочетаются возможность для молодежи продемонстрировать свой талант и просветительская функция. Мы получили много интересных рисунков. Они не должны пылиться в архивах. Лучшие работы конкурса до 13 октября будут выставлены в музее имени Ф. А. Коваленко, - сообщил первый заместитель министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

Уточняется, что победителей и лауреатов оценивали по четырем номинациям. Первое место за «Использование банковских карт» получила Мелания Васина-Делибалтова из Новороссийска. В номинации «Личное финансовое планирование» победила Мария Малолеткина из Краснодара. В треке «Осторожно! Мошенники на финансовом рынке» лучшей стала Александра Полоник из Сочи. А в направлении «Страхование» победила Адыиф Женетль.

Лауреатами конкурса стали 8 человек. Их наградили памятными призами и дипломами. 21 работа получила «Приз зрительских симпатий».