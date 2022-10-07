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Общество7 октября 2022 5:00

Погода в Адыгее 7 октября 2022: день порадует солнцем

В Адыгее 7 октября столбики термометра покажут +19 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 октября 2022

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 7 октября 2022.

В Майкопе 7 октября день будет ясным и солнечным. Максимальная температура воздуха днем +19 градусов. На протяжении дня в республиканской столице осадков не предвидится. К вечеру температура опустится до +8 градусов. Ветер восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки также будет ясной и безоблачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +19 градусов. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7 градусов. Ветер восточный, 2 м/с.