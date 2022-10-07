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Общество7 октября 2022 5:06

Губернатор Краснодарского края поздравил президента России с 70-летием

Глава региона пожелал здоровья и энергии от всех жителей края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

7 октября президент России Владимир Владимирович Путин отмечает 70-летие. От себя лично и от всех жителей Кубани с юбилеем главу государства поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил для решения всех масштабных и глобальных задач.

- Благодаря Путину наша страна укрепила свое влияние на мировой арене. Под руководством Владимира Владимировича Россия восстанавливает историческую справедливость, борется с неонацизмом и терроризмом, - написал в телеграм-канале Кондратьев.

Глава края также отметил важность нацпроектов, которые инициировал президент. Благодаря им строятся новые школы и детские сады, больницы и дороги.