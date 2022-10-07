В обоих случаях возбуждено уголовное дело Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Адыгее за сутки поймали двух мужчин с наркотиками. В обоих случаях возбуждено уголовное дело.

- Так, наркотические средства растительного происхождения сотрудники уголовного розыска обнаружили в хозпостройке домовладения 46-летнего ранее судимого местного жителя, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

По заключению экспертов-криминалистов стало известно, что найденным веществом оказались конопля и марихуана. Аналогичная ситуация произошла с 39-летним жителем Тахтамукайского района. У него сотрудники полиции изъяли более 10 граммов марихуаны.