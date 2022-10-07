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Общество7 октября 2022 5:18

В Адыгее за сутки поймали двух мужчин с наркотиками

У жителей республики обнаружили коноплю и марихуану
Валерия ГОДОВНИКОВА
В обоих случаях возбуждено уголовное дело

В обоих случаях возбуждено уголовное дело

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Адыгее за сутки поймали двух мужчин с наркотиками. В обоих случаях возбуждено уголовное дело.

- Так, наркотические средства растительного происхождения сотрудники уголовного розыска обнаружили в хозпостройке домовладения 46-летнего ранее судимого местного жителя, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

По заключению экспертов-криминалистов стало известно, что найденным веществом оказались конопля и марихуана. Аналогичная ситуация произошла с 39-летним жителем Тахтамукайского района. У него сотрудники полиции изъяли более 10 граммов марихуаны.