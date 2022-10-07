В Краснодаре разыскивают без вести пропавшего 59-летнего мужчину

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6 октября в Краснодаре пропал 59-летний мужчина. Хензо Хачанесян вышел из дома и не вернулся. Его разыскивает полиция и волонтеры.

- Рост мужчины 160 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в белую футболку, синие спортивные штаны, черные тапочки, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Если кто-либо видел мужчину в городе, просят сообщать по телефону 8-918-244-58-60.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани разыскивают 40-летнего мужчину, сбежавшего из психбольницы. Он самовольно вышел из Медведовского психоневрологического интерната.