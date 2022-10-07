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Общество7 октября 2022 5:37

Глава Адыгеи поздравил с юбилеем Владимира Путина

Мурат Кумпилов пожелал президенту долгих лет жизни и новых побед
Валерия ГОДОВНИКОВА
Владимир Путин 7 октября празднует свое 70-летие

Владимир Путин 7 октября празднует свое 70-летие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин 7 октября празднует свой день рождения. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил президента России с 70-летним юбилеем. От имени жителей республики и себя лично он пожелал крепкого здоровья и поблагодарил за вклад в развитие республики.

- Владимир Владимирович – личность исторического масштаба, настоящий лидер, с честью преодолевающий все трудности на современном этапе мирового развития, - написал глава региона в своем Telegram-канале. - Благодаря мудрости президента, его профессионализму и политической дальновидности Россия уверенно движется по пути укрепления государственности, обеспечивает надежную защиту собственных национальных интересов.

Глава республики также отметил, что поддержка президента способствует улучшению жизни граждан Адыгеи. В регионе реализуют значимые проекты и развивают инфраструктуру.