Глава Адыгеи поздравил с юбилеем Владимира Путина

Владимир Путин 7 октября празднует свое 70-летие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин 7 октября празднует свой день рождения. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил президента России с 70-летним юбилеем. От имени жителей республики и себя лично он пожелал крепкого здоровья и поблагодарил за вклад в развитие республики.

- Владимир Владимирович – личность исторического масштаба, настоящий лидер, с честью преодолевающий все трудности на современном этапе мирового развития, - написал глава региона в своем Telegram-канале. - Благодаря мудрости президента, его профессионализму и политической дальновидности Россия уверенно движется по пути укрепления государственности, обеспечивает надежную защиту собственных национальных интересов.

Глава республики также отметил, что поддержка президента способствует улучшению жизни граждан Адыгеи. В регионе реализуют значимые проекты и развивают инфраструктуру.