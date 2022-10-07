Чиновник из Сочи заплатит 100 тысяч рублей за дробление закупок для нацпроекта

Общая сумма договоров составила 1 760 000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сочи провела проверку по факту “дробления” единых закупок. Выяснилось, что муниципальное учреждение незаконно заключило три контракта на поставку товаров. Общая сумма договоров составила 1 760 000 рублей.

- При этом фактически заказчиком и поставщиком являлись одни и те же лица, договоры заключены по единой форме в один день, содержат идентичные условия, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К слову, муниципальное учреждение решило на проводить какие-либо конкурентные процедуры. Подобные нарушения прокуратура зафиксировала и в других контрактах по закупкам для нацпроекта. В отношении директора были заведены дела об административном правонарушении.

В итоге чиновник из Сочи заплатит штраф 100 тысяч рублей за дробление закупок для нацпроекта. Фактическое исполнение назначенного наказания поставлено на контроль.