Мэр Сочи поздравил Владимира Путина с юбилеем

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой юбилей. Фото: администрация Сочи

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой юбилей. Руководителю страны исполнилось 70 лет. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Владимира Путина.

- Во главе нашего государства Владимир Владимирович более 20 лет. Это целая эпоха, во время которой Россия вернула и прочно сохраняет статус великой державы, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что во время Олимпийских игр на курорте появилось 450 новых объектов. Все преобразования стали возможны благодаря Владимиру Владимировичу.

Алексей Копайгородский заявил, что выражает поддержку позиции лидера государства.