Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 6:33

В Адыгее за неделю возбудили уголовные дела в отношении трех нетрезвых водителей

Двое из трех мужчин отказались от медосвидетельствования
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее за неделю возбудили три уголовных дела за повторное вождение пьяным

В Адыгее за неделю возбудили три уголовных дела за повторное вождение пьяным

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее за неделю возбудили уголовные дела в отношении трех нетрезвых водителей. Каждый из них был задержан повторно.

- В Майкопе сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулем которой оказался 31-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Во время общения с водителем инспекторы усмотрели у него признаки алкогольного опьянения. На это указали и результаты дальнейшего медосвидетельствования.

Аналогичный случай зарегистрирован в Кошехабльском районе. На участке дороги Майкоп – Гиагинский – Псебай – Зеленчукская – Карачаевск, задержали 24-летнего жителя Майкопа. Его поведение насторожило полицейских. От медосвидетельствования парень отказался, также выяснилось, что он не имеет прав на управление машиной.

Кроме того, 39-летнего жителя остановили в Гиагинском районе. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения, однако на предложение пройти медицинское освидетельствование он ответил отказом.