В Адыгее за неделю возбудили три уголовных дела за повторное вождение пьяным Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее за неделю возбудили уголовные дела в отношении трех нетрезвых водителей. Каждый из них был задержан повторно.

- В Майкопе сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулем которой оказался 31-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Во время общения с водителем инспекторы усмотрели у него признаки алкогольного опьянения. На это указали и результаты дальнейшего медосвидетельствования.

Аналогичный случай зарегистрирован в Кошехабльском районе. На участке дороги Майкоп – Гиагинский – Псебай – Зеленчукская – Карачаевск, задержали 24-летнего жителя Майкопа. Его поведение насторожило полицейских. От медосвидетельствования парень отказался, также выяснилось, что он не имеет прав на управление машиной.

Кроме того, 39-летнего жителя остановили в Гиагинском районе. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения, однако на предложение пройти медицинское освидетельствование он ответил отказом.