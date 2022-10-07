В парке «Краснодар» 7 и 8 октября пройдут бесплатные кинопоказы

Бесплатные кинопоказы в парке "Краснодар" пройдут 7 и 8 октября. Фото: Архив "КП"

В Краснодаре 7 и 8 октября в амфитеатре парка «Краснодар» пройдут бесплатные киносеансы.

7 октября в 18:00 краснодарцев и гостей города приглашают посмотреть советскую киноклассику. «Каменный цветок» – первый советский полнометражный фильм, снятый в 1946 году режиссером Александром Птушко по сказам Павла Бажова на многослойной цветной пленке.

– В воскресенье, 8 октября, в 17:00 в амфитеатре пройдет детский день, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе парка. – Юных зрителей ждет показ анимационного фильма «Лекс и Плу: космические таксисты».

Как писала ранее «КП» - Кубань», в амфитеатре парка «Краснодар» показали авторское кино.