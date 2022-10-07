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Общество7 октября 2022 7:01

На курортах Краснодарского края упала посещаемость ресторанов на 15-20%

Это произошло на фоне частичной мобилизации
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Посещать рестораны на курортах Краснодарского края стали реже. Посещаемость упала на 15-20% с начала частичной мобилизации. Об этом сообщила глава Федерации рестораторов и отельеров региона Нина Калинина.

- Гостиницы заполнены хорошо. А вот в рестораны стали ходить реже, - цитирует Калинину РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации продажи туристических путевок на курорты Кубани упали на треть.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что приняли законопроект, позволяющий краевым властям тратить бюджетные деньги на нужды мобилизованных. За счет средств местных бюджетов, по рекомендации федеральных властей, будут покупать автотранспорт и запчасти к ним, обмундирование, снаряжение, лекарства, средства личной гигиены и продовольствие.