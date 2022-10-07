РНКБ приглашает желающих на бесплатные занятия спортом в социально-образовательном проекте «Энергия Юга»

Фото: пресс-служба РНКБ

Банк РНКБ запускает новый этап масштабного социально-образовательного проекта «Энергия Юга» в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни. Программа предусматривает бесплатные занятия в четырех направлениях: спорт, здоровье, экология, творчество.

С 8 по 30 октября все желающие смогут принять участие в офлайн-мероприятиях в Симферополе, Севастополе и Краснодаре, или онлайн из любой точки России. Для этого необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте.

Занятия различными видами спорта будут проходить в крытых павильонах в трех городах - в Симферополе в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, в Севастополе в парке Победы и в Краснодаре в парке "Солнечный остров".

Также все желающие могут в рамках программы стать слушателями интерактивных лекториев, направленных на развитие и популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни. Кроме того, в рамках проекта будут проведены познавательные онлайн-викторины.

Участие в активностях и лекциях в рамках Программы здорового образа жизни даёт возможность зарабатывать баллы и обменивать их на полезные призы. Отметим, что три самых активных участника в каждом из городов будут награждены ценными подарками, а также подарки получат те, кто посетит наибольшее количество спортивных занятий.

- Главной целью проекта «Энергия Юга» является продвижение здорового образа жизни. Благодаря такому проекту все желающие могут приобрести новые полезные привычки, укрепить и усилить жизненную энергию, - говорит начальник Управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин.

Программа здорового образа жизни «Энергия Юга» является частью масштабного социально-образовательного проекта «Энергия Юга», которую РНКБ запустил этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Ознакомиться с расписанием занятий можно на сайте.