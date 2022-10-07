Полиция Адыгеи проводит проверку по двум ДТП с тремя пострадавшими пешеходами

В результате аварий пострадало три пешехода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее проводится проверка по двум ДТП. В результате аварий пострадало три пешехода.

- 48-летний житель хутора Гавердовского, управляя иномаркой, допустил наезд на двух пешеходов – 42-летнюю жительницу Майкопского района и 7-летнего ребенка, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В этот момент они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщину и мальчика с травмами доставили в больницу.

Аналогичный случай произошел в Тахтамукайском районе. Водитель отечественной легковушки наехал на 37-летнюю жительницу поселка Яблоновского. Женщина в этот момент переходила дорогу. Пострадавшую отвезли в больницу.