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Общество7 октября 2022 7:40

Полиция Адыгеи проводит проверку по двум ДТП с тремя пострадавшими пешеходами

В результате наезда, каждый из них был госпитализирован
Валерия ГОДОВНИКОВА
В результате аварий пострадало три пешехода

В результате аварий пострадало три пешехода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее проводится проверка по двум ДТП. В результате аварий пострадало три пешехода.

- 48-летний житель хутора Гавердовского, управляя иномаркой, допустил наезд на двух пешеходов – 42-летнюю жительницу Майкопского района и 7-летнего ребенка, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В этот момент они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщину и мальчика с травмами доставили в больницу.

Аналогичный случай произошел в Тахтамукайском районе. Водитель отечественной легковушки наехал на 37-летнюю жительницу поселка Яблоновского. Женщина в этот момент переходила дорогу. Пострадавшую отвезли в больницу.