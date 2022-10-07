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Общество7 октября 2022 7:43

Редкая кувшинка "виктория амазонская" зацвела в Сочи

Кувшинку впервые вырастили из семечка в парке Адлера
Ангелина НАЗАРЧУК
В январе семена из Южной Америки погрузили в «спячку». Фото: https://www.kavkazzapoved.ru

В январе семена из Южной Америки погрузили в «спячку». Фото: https://www.kavkazzapoved.ru

В Сочи в парке «Южные культуры» расцвела кувшинка "виктория амазонская". Это самый большой вид растения. К тому же, она считается самой редкой кувшинкой.

В январе семена из Южной Америки погрузили в «спячку». После чего их переместили в специальный бассейн с подогретой водой. Специалисты ждали, пока три семечка проклюнулись, и высадили их в подготовленный грунт. Однако выжил только один росток.

- Эта кувшинка цветет от суток до трех, цветок распускается только в сумерках или вечером, – рассказала инженер паркового хозяйства «Южные культуры» Оксана Тимченко.

Стоит сказать, что сотрудники парка наблюдали цветение кувшинки всего два раза за месяц.