«Агрокомплекс» популяризирует профессию механизатора

С началом нового учебного года «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва приступил к работе со средними специальными учебными заведениями (ссузами) по привлечению будущих специалистов профильных отраслей. Первая встреча состоялась в Брюховецком многопрофильном техникуме. Фокус внимания - профессии механизатора.

«Для наших HR-специалистов осенью традиционно начинается сезон посещения колледжей, училищ и техникумов, из которых мы набираем молодых специалистов на ключевые для агрохолдинга позиции. Сейчас мы делаем акцент на рабочие специальности – трактористов-машинистов сельхозпроизводства, мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования», - отметила начальник отдела по подбору Дирекции по управлению персоналом «Агрокомплекса» Ирина Хмелевская.

Всего в этом году специалисты по подбору персонала планируют посетить 17 ссузов, в которых обучается более 1300 будущих механизаторов. При трудоустройстве в «Агрокомплекс» выпускников привлекает работа на передовом предприятии, перспективы карьерного роста, достойная заработная плата и социальные гарантии.

По словам Хмелевской, из кубанских учебных заведений студенты приезжают с хорошей теоретической базой и в течение нескольких месяцев приобретают практический опыт, при этом они получают новое представление о современном сельском хозяйстве в ведущем агрохолдинге страны.

Помимо проведения презентаций представители «Агрокомплекса» поддерживают открытие на базе ссузов новых направлений обучения. Так в сентябре руководитель группы по подбору персонала сельского хозяйства и переработки Лилия Мадаминова и главный инженер предприятий молочного производства Валерий Развязев приняли участие в торжественном открытии мастерских «Мехатроника» и «Мобильная робототехника» по нацпроекту «Образование» в Вознесенском техникуме пищевых производств Лабинского района. В настоящее время в «Агрокомплексе» также открыты вакансии для специалистов перерабатывающих отраслей: слесари КИПиА, техники, слесари-ремонтники, операторы производственного оборудования предприятий пищевой переработки и другие.

Агрохолдинг реализует программы сотрудничества с ведущими профильными учебными заведениями Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края. В настоящее время действуют более 30 соглашений о социальном партнёрстве с учебными заведениями. Ежегодно на производственную практику в компанию проходит более 200 студентов, трудоустраиваются в агрохолдинг более 250 молодых специалистов в год. В прошлом году «Агрокомплекс» вошел в ТОП-100 работодателей России 2021 года по версии HeadHunter. В 2022 году компания также принимает участие в данном рейтинге.

Получить дополнительную информацию о вакансиях компании можно по телефону в отделе по подбору персонала «Агрокомплекса»: 8-989-23-82-457.