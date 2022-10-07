На Кубани 9,5 тысяч жителей стали банкротами с начала 2022 года Фото из архива КП

На Кубани 9,5 тысячи жителей стали банкротами с начала 2022 года. Край стали лидером по этому показателю среди регионов страны, сообщают «Известия».

Вторую строчку рейтинга заняла Московская область – здесь за период 2022 года обанкротились 9,41 тысячи человек. Третьей в списке идет Москва – в столице показатель достиг 9,29 тысячи жителей.

Четвертое и пятое места достались Свердловской области и Башкортостану. Здесь стали банкротами 7,9 тысячи и 7,7 тысячи человек соответственно.

Большая доля процедур банкротства проводится по воле граждан – 91,1%. Оставшийся процент случаев инициируют конкурсные кредиторы и ФНС.

Всего в России с начала 2022 года банкротами признали 194,1 тысячи жителей, в том числе индивидуальных предпринимателей. В сравнении с тем же периодом 2021 года показатель увеличился на 41,2%. Тем временем число личных банкротств уменьшилось в два раза.