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Общество7 октября 2022 8:34

В Сочи изменится расписание «Ласточки» из-за футбольного матча 8 октября

Электричка не будет останавливаться на двух остановках
Ангелина НАЗАРЧУК
«Ласточки» в этот день не будут останавливаться на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня»

«Ласточки» в этот день не будут останавливаться на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня»

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи 8 октября пройдет футбольный матч российской премьер-лиги. Игроки встретятся на стадионе «Фишт». В связи с проведением футбольного матча изменится расписание скоростных электричек, которые ходят на участке Сочи – Имеретинский Курорт.

- «Ласточки» в этот день не будут останавливаться на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам»), а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.