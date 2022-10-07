Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: Уверен, каждый избранный депутат оправдает оказанное избирателями доверие

На Кубани полностью сформирован депутатский корпус седьмого созыва Заксобрания. А возглавил кубанский парламент Юрий Бурлачко. В новом составе ЗСК - много опытных профессионалов. Из 70 избранных депутатов более 50 процентов – законодатели прошлого созыва. Это дает гарантии сохранения преемственности парламентской деятельности. А 33 депутата избраны впервые.

Средний возраст депутатов - 49 лет. При этом 11 человек на дату голосования были моложе 35 лет.

Все депутаты краевого Заксобрания имеют высшее образование. Каждый из них состоялся и проявил себя в определенной сфере деятельности, работая на предприятиях реального сектора экономики или в социальных отраслях.

Руководителями предприятий сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики, транспорта и связи является 41 депутат, 19 – были государственными, муниципальными служащими, 10 – руководят учреждениями здравоохранения, образования, науки, спорта, возглавляют общественные организации.

Таким образом, нынешний состав ЗСК – это срез кубанского общества.

- Считаю, что с такой командой, в которой люди из разных сфер деятельности и поколений, можно в полном объеме выполнять стоящие перед региональным парламентом задачи, - сказал председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко. - Уверен, что каждый избранный депутат понимает меру своей ответственности перед жителями края и оправдает оказанное избирателями доверие.