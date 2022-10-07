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Общество7 октября 2022 9:01

В Краснодаре аферистка украла 270 тысяч рублей при оформлении страховки

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

В Краснодаре аферистка украла 270 тысяч рублей при оформлении страховки. На женщину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию подал местный житель. Мужчина рассказал, что перевел женщине 14 тысяч рублей за оформление ОСАГО. Но она, получив деньги, перестала выходить на связь.

Полицейские разыскали мошенницу – 40-летнюю жительницу Краснодара задержали на съемной квартире. Она во всем призналась и рассказала, что уже потратила все деньги. А позже выяснилось, что таким способом аферистка «заработала» более 270 тысяч рублей. Ей удалось обмануть 27 человек.

- В отношении подозреваемой расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.