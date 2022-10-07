Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

В Краснодаре аферистка украла 270 тысяч рублей при оформлении страховки. На женщину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию подал местный житель. Мужчина рассказал, что перевел женщине 14 тысяч рублей за оформление ОСАГО. Но она, получив деньги, перестала выходить на связь.

Полицейские разыскали мошенницу – 40-летнюю жительницу Краснодара задержали на съемной квартире. Она во всем призналась и рассказала, что уже потратила все деньги. А позже выяснилось, что таким способом аферистка «заработала» более 270 тысяч рублей. Ей удалось обмануть 27 человек.

- В отношении подозреваемой расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.